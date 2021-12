Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Versammlungsgeschehen in Wismar und Gadebusch

Wismar (ots)

Die für den heutigen Montag (20. Dezember) bei der zuständigen Versammlungsbehörde des Landkreises Nordwestmecklenburg angemeldete Versammlung in Wismar verlief aus Sicht der Polizei friedlich und auflagenkonform. Unter dem Motto "Keine Spaltung der Gesellschaft, freie Impfentscheidung!" versammelten sich in der Spitze bis zu 330 Menschen. Der Aufzug, der gegen 18:30 Uhr am St.-Marien-Forum startete, führte durch die Baustraße, die Mecklenburgstraße, entlang des Wismarer Marktplatzes sowie Hinter dem Rathaus, und schließlich über die Lübsche Straße, die Claus-Jesup-Straße bis hin zum Hafen. Dort endete die Versammlung gegen 19:15 Uhr.

Zeitgleich kam es im Bereich des Marktplatzes in Gadebusch zu einer nicht angemeldeten Versammlung, die sich ebenfalls gegen die aktuelle Corona-Politik richtete. Gegen 18:20 Uhr kamen hier bis zu 30 Personen zusammen, die durch die eingesetzten Polizeikräfte zur Einhaltung des erforderlichen Mindestabstandes während des Versammlungsverlaufes aufgefordert wurden. Gegen 19:10 Uhr war die Versammlung, die ebenfalls störungsfrei verlief, schließlich beendet. Aufgrund der fehlenden Anmeldung der Versammlung leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz ein.

Die Polizeiinspektion Wismar begleitete das Demonstrationsgeschehen mit circa 50 eigenen Einsatzkräften.

