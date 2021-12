Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Ford Edge in Wismar entwendet - PKW auf der BAB 11 festgestellt

Wismar (ots)

In den frühen Morgenstunden des 10. Dezember 2021 wurde von einem Wismarer Autohaus ein Ford Edge entwendet.(Siehe Pressemeldung der Polizeiinspektion Wismar vom 10.12.2021 - https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108764/5096226)

Bereits am Vormittag des 11. Dezember 2021 stellten Beamte der Landespolizei Brandenburg den entwendeten PKW auf der Bundesautobahn 11 in Fahrtrichtung Polen fest. Höhe der Anschlussstelle Gramzow konnte das Fahrzeug gestoppt und kontrolliert werden. Der 37-jährige polnische Fahrer, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, führte das Fahrzeug zudem unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,17 Promille. Ermittlungen u. a. wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Bandenhehlerei wurden eingeleitet.

Wie die Polizei Brandenburg in ihrer Pressemeldung vom 13. Dezember 2021 mitteilte, wurde der 37-Jährige am 12. Dezember 2021 einem Richter am Amtsgericht Neuruppin vorgeführt, der einen Haftbefehl gegen den Mann erließ. Anschließend wurde er in eine Justizvollzugsanstalt überführt. (Link zur Pressemitteilung der Polizei Brandenburg: https://polizei.brandenburg.de/pressemeldung/jetzt-in-haft/2948220)

