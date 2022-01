Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Tüte voller Donuts überführt Einbrecher #polsiwi

Siegen (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (11.01.2022), zwischen 01:00 Uhr und 02:00 Uhr, ist einer Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache in Siegen in der Hindenburgstraße eine männliche Person aufgefallen, die eine Tüte voller Donuts mit sich führte.

Die Beamten kontrollierten den 27-jährigen Mann. Neben originalverpackten Donuts einer Donuts- Kette aus der Bahnhofstraße führte er weitere Backzutaten, Elektronikgeräte, Einbruchswerkzeug und Betäubungsmittel mit sich. Darüber hinaus konnten Gegenstände aufgefunden werden, die nach bisherigem Kenntnisstand einem vorausgegangenen Einbruch in der Diemstraße in Siegen zuzuordnen sind.

Bei einer Nachschau im Umfeld der Kontrollörtlichkeit konnte in der Bahnhofstraße ebenfalls ein frischer Einbruch festgestellt werden.

Die Polizisten verbrachten den 27-Jährigen zur Polizeiwache nach Siegen.

Die Siegener Kriminalpolizei hat dort die Ermittlungen übernommen.

Den Mann erwarten nun Strafanzeigen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell