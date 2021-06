Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe- Sachbeschädigung an Elektrofachgeschäft

Am Sonntag, 13. Juni 2021, gegen 04.53 Uhr wurden durch eine bislang unbekannte Person drei Werbeschilder eines Elektrofachgeschäftes und ein PKW an der Emsstraße beschädigt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Friesoythe (Tel.:04491-93160) in Verbindung zu setzen.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, 14. Juni 2021, gegen 16.53 Uhr befuhr ein 21-Jähriger aus Cappeln mit seinem PKW die Mühlenstraße. An der Kreuzung zur Ginsterstraße missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden PKW, der durch den Zusammenstoß ins Schleudern geriet und auf der Seite liegend zum Stehen kam. Dessen Fahrzeugführer, ein 23-jähriger Friesoyther blieb unverletzt. Der Fahrer des anderen Fahrzeugs erlitt leichte Verletzungen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist zurzeit nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell