Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbrecher festgenommen - Taxifahrer gab entscheidenden Hinweis #polsiwi

Siegen (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (11.01.2022), gegen 00:15 Uhr, nahm ein Taxifahrer einen Fahrgast in der Siegener Innenstadt auf. Der Mann führte dabei mit einem Tresor ein eher ungewöhnliches Objekt mit sich. Der Taxifahrer handelte geistesgegenwärtig. Unter dem Vorwand, einen Freund anzurufen, wählte er tatsächlich den Polizeinotruf. Hier meldete er unauffällig den seltsamen Fahrgast und teilte unauffällig während der fahrt den laufenden Standort mit. So gelang es der Polizei, das Taxi auf der Geisweider Straße in Siegen anzuhalten.

Anschließend kontrollierten die Beamten den 27-jährigen Fahrgast. Neben dem Tresor, für den er keine Schlüssel mitführte, konnte weiteres Diebesgut und Betäubungsmittel bei ihm aufgefunden werden.

Er wurde vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache Siegen gebracht. Ermittlungen der Siegener Kriminalpolizei ergaben, dass er für weitere Einbrüche als Tatverdächtiger in Frage kommt. Hier laufen noch die weiteren Auswertungen.

Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Siegen wurde er nach Abschluss der bisherigen Ermittlungsmaßnahmen entlassen, da kein Haftgrund vorlag.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell