POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Beifahrerin bei Verkehrsunfall in Wildeshausen leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 22. September 2021, gegen 10:40 Uhr, wurde eine 55-jährige Frau aus Großenkneten leicht verletzt. Ein 75-Jähriger aus Wildeshausen befuhr mit seinem Pkw die Glaner Straße in Richtung Huntlosen. Er beabsichtigte, in Höhe der Aue mit seinem Pkw nach links abzubiegen.

Hierbei schätzte er die Geschwindigkeit eines entgegenkommenden Pkws falsch ein, so dass es zur Kollision beider Fahrzeuge kam.

Die 55-Jährige, die sich als Beifahrerin im entgegenkommenden Pkw befand, wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Die Besatzung eines Rettungswagens kümmerte sich um die Verletzungen der Frau und brachte sie anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der 61-jährige Fahrer des Pkws sowie der 75-jährige Unfallverursacher blieben unverletzt.

Beide Fahrzeuge waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.

