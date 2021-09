Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Unbekannter Täter bestiehlt 83-Jährige in Wildeshausen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Dienstag, 21. September 2021, die Geldbörse einer 83-jährigen Frau aus Wildeshausen.

Der Mann erschien in der Zeit von 11:30 Uhr bis 11:40 Uhr vor der Wohnanschrift der Geschädigten in der Ahlhorner Straße und bat sie darum, Geld zu wechseln. Unter diesem Vorwand begleitete der Mann die 83-Jährige in die Wohnung. Als der Mann abrupt die Wohnung wieder verließ, fiel ihr auf, dass ihre Geldbörse aus ihrer Handtasche entnommen wurde.

Die Geschädigte konnte den Täter wie folgt beschreiben:

- etwa 25 bis 30 Jahre alt - 175 cm bis 180 cm groß - dunkle Jacke - dunkle Hose - kurze dunkle Haare - kein Bart - hochdeutsch sprechend - deutsches Erscheinungsbild

Zeugen, die verdächtige Personen im Bereich der Ahlhorner Straße, Ecke Glaner Straße, beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Wildeshausen unter 04431/941-0 zu melden.

