Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in Einfamilienhaus im Brendelweg +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 21. September 2021, gegen 8:25 Uhr, teilten Zeugen über den Notruf der Polizei mit, eine unbekannte Person in einem angrenzenden Einfamilienhaus festgestellt zu haben.

Als sie in dem Haus im Brendelweg nach dem Rechten schauen wollten, stießen sie in den Räumlichkeiten auf die männliche Person, die sofort und ohne Diebesgut die Flucht ergriff. Der Mann hatte sich zuvor gewaltsam über ein Fenster Zutritt in das Objekt verschafft.

Durch Beamte der Polizei Delmenhorst konnte in Tatortnähe ein 36-jähriger Mann aus Delmenhorst angetroffen werden.

Ob der Delmenhorster in Verbindung mit dem Einbruch steht, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben.

Personen, die zur Tatzeit verdächtige Personen im Bereich des Brendelwegs beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter 04221/1559-0 zu melden.

