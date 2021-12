Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Westkirchen. Reifen lösten sich während der Fahrt

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 28.12.2021 ereignete sich gegen 12.35 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B 475 zwischen Warendorf und Westkirchen, an dem ein Rettungswagen beteiligt war. Den Rettungswagen fuhr ein 20-jähriger Oelder und im Behandlungsraum befanden sich ein Patient sowie ein 23-jähriger Rettungssanitäter aus Ennigerloh. Plötzlich hörten die Insassen einen Knall und verspürten einen Schlag. Der Rettungswagen setzte auf, da sich während der Fahrt die Zwillingsbereifung hinten links gelöst hat. Einer der Reifen rollte mit hoher Geschwindigkeit gegen den entgegenkommenden Pkw eines 38-Jährigen Westkircheners und beschädigte diesen. Der im Behandlungsraum befindliche Rettungssanitäter verletzte sich leicht, so dass er zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 11.000 Euro.

