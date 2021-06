Polizei Düsseldorf

POL-D: +++Meldung der Autobahnpolizei+++ Duisburg - A 42 - Lkw fährt auf - Zwei Menschen schwer verletzt - Unfallaufnahmeteam und Rettungshubschrauber im Einsatz

Mittwoch, 2. Juni 2021, 8.55 Uhr

Auf der A 42 in Höhe des Autobahnkreuz Oberhausen-West kam es heute Morgen zu einem Auffahrunfall, an dem drei Lkw beteiligt waren. Zwei der Lkw-Fahrer verletzten sich dabei schwer.

Nach Stand der bisherigen Ermittlungen hatte ein 50 Jahre alter Fahrer eines Sattelkippers aus bislang unbekannter Ursache den vor sich stockenden Verkehr auf der A 42 in Richtung Kamp-Lintfort offenbar zu spät erkannt. Er fuhr kurz vor dem Kreuz Oberhausen-West auf dem rechten Fahrstreifen auf den Sattelzug eines 30-Jährigen auf und schob dessen Gespann auf einen weiteren Lkw, den ein 50 Jahre alter Mann steuerte. Die Fahrer der beiden hinteren Lkw wurden eingeklemmt und verletzten sich dabei schwer. Der Fahrer des Sattelkippers musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Der 30-Jährige wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Der Dritte blieb glücklicherweise unverletzt. Die Spezialisten des Verkehrsunfallaufnahmeteams sicherten vor Ort die Spuren. Auch wegen umfangreicher Reinigungsarbeiten war die Richtungsfahrbahn Kamp-Lintfort bis in die Mittagsstunden voll gesperrt. Das längste Stauausmaß betrug etwa 5.000 Meter.

