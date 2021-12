Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211214-4: Gefälschte Impf- und Testnachweise

Hürth und Bedburg (ots)

Arbeitgeber und Mitarbeiterin einer Apotheke stellten fehlerhafte Dokumente fest

Am Montag (13. Dezember) sind drei Strafanzeigen zu gefälschten Testnachweisen und Impfpässen bei der Polizei Rhein-Erft aufgenommen worden.

Zwei der Fälle ereigneten sich gegen 7.30 Uhr und um 23 Uhr bei einer Firma in Hürth Knapsack. In beiden Fällen war einem der Security Mitarbeiter aufgefallen, dass die Nachweise von zwei Angestellten (29/41) über die Durchführung eines Corona-Schnelltests nicht ordnungsgemäß waren. Einer der Nachweise war augenscheinlich von Hand selbst ausgefüllt worden und in dem anderen Fall war bekannt, dass die Ausstellerin des Dokuments nicht existent ist.

In einem dritten Fall hatte eine Jugendliche (16) versucht ein digitales Impfzertifikat zu erlangen. Die 16-Jährige legte einen Impfpass in einer Apotheke in Bedburg vor. Die Mitarbeiterin der Apotheke (29) soll bei dem eingetragenen Impfarzt aus Leverkusen überprüft haben, ob die Impfung dort auch tatsächlich vorgenommen worden war. Dies war nach Angaben des Arztes nicht der Fall und auch der genutzte Stempel soll nicht den Merkmalen seines Impfstempels entsprechen. Die hinzugerufenen Beamten leiteten die Ermittlungen ein und stellten den Impfpass sicher. (akl)

