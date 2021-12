Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211214-3: Junger Mann ohne Führerschein und mit falschen Kennzeichen unterwegs

Bergheim (ots)

Polizisten stellten während der Verkehrskontrolle Cannabisgeruch fest

In der Nacht zu Dienstag (14. Dezember) haben Polizisten bei einer Verkehrskontrolle am Wildentenweg in Quadrath-Ichendorf einen 19-jährigen Autofahrer kontrolliert. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer eines Fords mit falschen Kennzeichen und ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs gewesen ist. Weiterhin bestand der Verdacht, dass der 19-Jährige zuvor Betäubungsmittel konsumiert hatte.

Um 0 Uhr kam der Ford-Fahrer den Beamten auf der Straße "Am Wildwechsel" entgegen. Aufgefallen war das Fahrzeug, weil die Scheinwerfer defekt waren. Die Polizisten beabsichtigten den Fahrer zu kontrollieren. Dieser hielt seinen Wagen jedoch bereits ohne Anhaltesignale der Beamten auf dem Wildentenweg an. Im Rahmen der Kontrolle gab der 19-Jährige zunächst an, seine Papiere vergessen zu haben. Wenig später stellte sich heraus, dass er keine gültige Fahrerlaubnis besitzt und die angebrachten Kennzeichen nicht zu dem Ford gehörten. Der junge Mann zeigte außerdem körperliche Anzeichen, die für den Konsum von Betäubungsmitteln sprachen. Ein Arzt entnahm ihm auf Anordnung der Beamten eine Blutprobe auf einer Polizeiwache. In dem Fiesta fanden die Polizisten neben einer Machete einen Zylinder mit Lachgas und Luftballons, die zum Konsum des Gases genutzt werden können. Die Kennzeichen, das Fahrzeug und die Machete stellten die Beamten sicher. Der 19-Jährige muss sich nun wegen mehrerer strafrechtlich relevanter Delikte verantworten. Die Ermittlungen zur Sache hat das Verkehrskommissariat aufgenommen. (akl)

