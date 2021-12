Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211213-3: Polizei sucht Zeugen nach zwei Raubdelikten

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Unbekannte beraubten Jugendliche

Am Sonntag (12. Dezember) ist es zu einem Raub am Bahnhof in Kerpen Horrem und zu einer räuberischen Erpressung an der Bushaltestelle Schloss Gracht in Erftstadt Liblar gekommen.

Bei dem Fall in Horrem gab ein 17-Jähriger an, gegen 3.10 Uhr mit der Straßenbahn der Linie 19 von Köln in Richtung Düren gefahren zu sein. Er habe nach Hause fahren wollen. Da es in der Bahn zu einem Streit mit mehreren Jugendlichen gekommen sei, sei er in Kerpen ausgestiegen, um mit einer späteren Bahn weiter zu fahren. Die sechs unbekannten Jugendlichen sollen ihm gefolgt sein. Unter Vorhalt eines Messers und mit Schlägen der anderen Tatverdächtigen sollen sie die Herausgabe seiner Weste gefordert haben. Daraufhin seien die Täter mit der Weste sowie den Personaldokumenten und dem Handy des 17-Jährigen in Richtung Bahnhofstraße geflüchtet. Die sechs Tatverdächtigen sollen etwa 15 bis 18 Jahre alt gewesen sein und dunkle Sportanzüge getragen haben.

In Liblar soll sich ein Jugendlicher (15) gegen 20.30 Uhr ebenfalls auf dem Weg nach Hause befunden haben. Der 15-Jährige gab an, von vier männlichen Personen verfolgt worden zu sein, als er aus einer Bahn am Bahnhof in Erftstadt-Liblar ausstieg und sich dann zur Bushaltestelle am Schloss Gracht (Bahnhofstraße/Fritz-Erler-Straße) begab. An der Bushaltestelle sei er von einem der vier Jugendlichen angesprochen worden, während sich die anderen bedrohlich vor ihm aufgebaut haben sollen. Der eingeschüchterte Jugendliche packte, wie von ihm gefordert worden sein soll, alle Wertgegenstände aus. Nach eigenen Angaben habe er dabei auch seine Bluetooth-Kopfhörer aus Angst vor weiteren Repressalien an einen Tatverdächtigen übergeben. Zuvor soll der Geschädigte von einem der Beteiligten bedroht worden sein. Danach flüchtete der 15-Jährige und verständigte von zu Hause die Polizei. Drei der Tatverdächtigen sollen 16 bis 18 Jahre alt gewesen sein. Die Person, die die Herausgabe der Kopfhörer forderte war etwa 175 Zentimeter groß und trug einen grauen Kapuzenpullover. Die Person, die den 15-Jährigen bedroht haben soll, soll etwa 185 Zentimeter groß gewesen sein und einen grauen Kapuzenpullover sowie einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz getragen haben. Der dritte Tatverdächtige soll eine auffällige schwarz-weiße Winterjacke getragen haben. Die vierte Person konnte der Geschädigte nicht näher beschreiben.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 22 bitten Zeugen, die Taten beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Ablauf der Tat, den Tatverdächtigen oder dem Verbleib der Tatbeute geben können, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu melden. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell