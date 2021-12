Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211213-2: Apotheker erkennt gefälschten Impfausweis

Bergheim (ots)

Polizisten stellten Beweismittel sicher und erstatteten Anzeige

Dank eines aufmerksamen Apothekers (38) hat die Polizei Rhein-Erft-Kreis am Freitagnachmittag (10. Dezember) einen gefälschten Impfausweis sichergestellt und die Ermittlungen gegen eine Frau (26) aufgenommen. Ihr wird vorgeworfen, dem 38-Jährigen in Bergheim-Niederaußem das unrichtige Gesundheitszeugnis vorgelegt zu haben, um einen digitalen Impfnachweis zu erhalten.

Nach derzeitigem Sachstand erschien die Bergheimerin gegen 13 Uhr in der Apotheke. Der Zeuge schaute sich den Impfausweis genau an und erkannte Unstimmigkeiten am Stempel des Impfzentrums. Zudem war ein Datum vermerkt, welches weitere Fragen aufwarf. Eine offizielle Prüfung, ob die im vorgelegten Impfausweis dokumentierte Chargennummer tatsächlich am angegebenen Tag genutzt wurde, bestätigte den Verdacht des Pharmazeuten. Er informierte umgehend die Polizei.

Die Beschuldigte muss sich jetzt in einem Verfahren wegen des Verdachts des Gebrauchs unrichtiger Gesundheitszeugnisse verantworten. (he)

