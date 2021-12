Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211210-1: Zeugensuche nach Sprinter-Diebstahl

Kerpen (ots)

Polizei bittet Zeugen um Mithilfe

Zwischen Mittwochnachmittag (8. Dezember) und Donnerstagmorgen (9. Dezember) sollen ein oder mehrere Täter einen Transporter in Kerpen entwendet haben. Der Geschädigte habe den Mercedes am Mittwoch gegen 17.30 Uhr an der Raphaelstraße geparkt. Als er ihn am nächsten Morgen gegen 5.30 Uhr wieder abholen wollte, sei der weiße Sprinter nicht mehr an Ort und Stelle gewesen. Ersten Erkenntnissen zur Folge befand sich in dem entwendeten Fahrzeug ein Paketscanner samt Zubehör.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 22 nehmen alle Hinweise zur Tat oder zur Identität des Täters unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell