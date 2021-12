Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211213-1: Pedelec-Fahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Brühl (ots)

Gefahrensituation Abbiegen: Auto erfasst Radfahrerin

Bei einem Verkehrsunfall in Brühl ist am Freitagnachmittag (10. Dezember) eine Pedelec-Fahrerin (54) schwer verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich noch an der Unfallstelle um die Patientin und brachten sie zur stationären Weiterbehandlung in ein Krankenhaus.

Nach ersten Ermittlungen war eine Autofahrerin (52) gegen 17.15 Uhr in ihrem Nissan auf der Kölnstraße in Richtung Kerkrader Straße unterwegs. In Höhe der Einmündung soll sich die 52-Jährige mit ihrem Auto auf die Abbiegespur eingeordnet haben, um in die Kerkrader Straße zu fahren. Beim Abbiegen erfasste der Nissan das Pedelec der Radfahrerin, die auf dem kombinierten Fuß- und Radweg unterwegs gewesen sein soll. Die Radfahrerin stürzte und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Sie hatte einen Helm bei sich, den sie nach eigener Aussage zum Unfallzeitpunkt auch getragen habe.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall aufgenommen. (he)

