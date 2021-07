Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim/ Langenau: Kind stürzt während der Fahrt aus dem Kofferraum und wird vom Anhänger überrollt

Freiburg (ots)

Schwere Verletzungen erlitt am Freitag 02.07.2021 gegen 17.20 Uhr ein 4-jähriger Junge, der aus dem Kofferraum eines fahrenden Autos stürzte und vom mitgezogenen Anhänger überrollt wurde. Zuvor befuhr er mit seinem Vater die Rüttelistraße in Langenau. Der 4-Jährige im offenstehenden Kofferraum. Aus bislang unbekannten Grund stürzte er plötzlich aus dem Kofferraum und wurde vom mitgezogenen Anhänger überrollt. Dabei erlitt er schwere Verletzungen und schwebte zu diesem Zeitpunkt in Lebensgefahr. Er wurde mit dem Helikopter in die Uniklinik nach Freiburg geflogen.

