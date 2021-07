Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Waldshut: Mutmaßlich berauschte Fahrerinnen und Fahrer angezeigt

Freiburg (ots)

Über das vergangene Wochenende hat die Polizei im Landkreis Waldshut sechs mutmaßlich berauschte Fahrerinnen und Fahrer zur Anzeige gebracht. Den Anfang machte am Freitagmorgen, 02.07.2021, einen 45 Jahre alte Frau. Sie war mit einem E-Scooter in Waldshut unterwegs. Eine Verkehrskontrolle ergab den Verdacht sowohl auf eine Alkohol- als auch Drogenbeeinflussung. Ein Alcomatentest ergab 0,7 Promille, ein Drogentest einen positiven Befund auf THC. Gegen 20:10 Uhr wurde ebenfalls in Waldshut ein 66-jähriger Mann auf seinem Motorroller angehalten. Eine Alkoholüberprüfung ergab rund ein Promille. Beide Ertappten mussten zur Blutprobe mit. In Bonndorf wurde schließlich gegen 23:40 Uhr ein 49 Jahre alte Autofahrer überprüft, der knapp 0,6 Promille intus hatte. Am Samstag, 03.07.2021, gegen 22:50 Uhr, war in St.Blasien ein 21-jähriger mit seinem Auto mit ca. zwei Promille intus unterwegs. In der Nacht zum Sonntag, 04.07.2021, gegen 03:25 Uhr, wurde wieder in Waldshut eine 22 Jahre alte Autofahrerin bei einer Verkehrskontrolle mit gut einem Promille intus ertappt. Am Sonntagabend, gegen 21:15 Uhr, war in Küssaberg-Kadelburg ein augenscheinlich betrunkener Autofahrer aufgefallen, der sich gerade Zigaretten holte. Bevor der Mann wieder in sein Auto steigen konnte, hielt eine Zeugin diesen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der 58-jährige war derart alkoholisiert, dass er sich schon eingenässt hatte. Ein Alcomatentest ergab ca. 2,7 Promille.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell