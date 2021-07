Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Nellingen/A8 - Autos stoßen zusammen

Beim Auffahren auf die A8 missachtete ein Autofahrer am Montag die Vorfahrt.

Ulm (ots)

Der 31-Jährige fuhr mit seinem BMW gegen 14 Uhr von der Raststätte Aichen in Richtung Stuttgart auf die A8 auf. Auf dem rechten Fahrstreifen fuhr ein 63-Jähriger mit seinem Skoda. Dennoch wechselte der Fahrer des BMW vom Beschleunigungsstreifen auf den rechten Fahrstreifen. Dort stieß er an die rechte vordere Fahrzeugseite des Skoda. Durch den Zusammenstoß gerieten beide Autos ins Schleudern und prallten rechts der Fahrbahn gegen eine Betonwand. Der BMW schleuderte im Anschluss über die Fahrbahn und kam an der Mittelleitplanke zum Stehen. Der Skoda blieb auf dem Standstreifen stehen. Bei dem Unfall erlitt der 31-jährige Unfallverursacher leichte, seine 59-jährige Beifahrerin schwere Verletzungen. Sie kamen in ein Krankenhaus. Wegen dem Unfall musste die Autobahn in Richtung Stuttgart voll gesperrt werden. Gegen 15 Uhr konnte der Verkehr wieder einspurig an der Unfallstelle vorbeifahren. Kurz nach 16 Uhr war die Unfallstelle geräumt und Abschlepper hatten die Autos geborgen. Durch den Unfall kam es zu erheblichen Behinderungen und es hatte sich ein Stau von mehreren Kilometern gebildet. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 30.000 Euro. +++++++ 1385696 Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell