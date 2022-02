Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Öffentlichkeitsfahndung

Hochsauerlandkreis (ots)

Nach einer sexuellen Nötigung bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Am 20. Juni 2021 fasste ein Mann einer Jugendlichen in einem Zug mehrfach an die Beine und die Brust.

Weitere Details zum Sachverhalt und Lichtbilder des Tatverdächtigen finden Sie im Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/73505

Hinweise richten Sie bitte an Ihre nächstgelegene Polizeiwache.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell