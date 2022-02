Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Polizei verfolgt Kabeldiebe

Hochsauerlandkreis (ots)

Meschede:

Am Dienstagabend gegen 23:45 Uhr wollten Polizisten der Wache Meschede einen Wagen auf der Warsteiner Straße kontrollieren. Der Fahrer des grauen Daimler Chrysler Voyager mit niederländischem Kennzeichen entzog sich jedoch der Kontrolle, indem er mit hoher Geschwindigkeit auf die A46 in Fahrtrichtung Brilon fuhr. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf. Die Insassen des Daimlers versuchten, die Beamten abzuschütteln. Unter anderem warf der Beifahrer eine Jacke aus dem Seitenfenster, um die verfolgenden Polizisten zu irritieren. Am Ausbau -Ende der Autobahn bei Olsberg kam der Pkw der Täter in der scharfen Rechtskurve ins Schleudern und rollte anschließend gegen die Leitplanke. Die beiden Insassen des Autos sprangen aus dem Wagen und flüchteten zu Fuß in einen Wald. Trotz einer großangelegten Fahndung, unter anderem mit einer Drohne, konnten die Täter nicht gestellt werden. Im Kofferraum und im Fahrzeuginnenraum auf der Rückbank befanden sich eine große Menge Kupferkabel von ca. 2 cm Durchmesser. Die Isolierung der Kabel war teilweise noch feucht beziehungsweise mit Erdreich behaftet. Es besteht der Verdacht, dass die beiden unbekannten Täter die Kabel von einer Baustelle entwendet haben. Das Diebesgut, die von dem einen Mann aus dem Autofenster geworfene Jacke und das Auto der Täter wurden sichergestellt. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell