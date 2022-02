Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Firmenfahrzeuge aufgebrochen

Hochsauerlandkreis (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden in Hüsten, Holzen und Herdringen insgesamt sieben Firmenfahrzeuge durch unbekannte Täter aufgebrochen. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um Kleintransporter von Handwerksbetrieben. Die Täter schnitten oder bohrten Löcher in die Heck- oder Seitentüren, um an den Schließmechanismus zu gelangen. Anschließend entwendeten sie teilweise hochwertige Werkzeuge aus den Transportern. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

