POL-SE: Uetersen / Polizei sucht Zeugen - Unzulässige Müllablagerung

Polizei sucht Zeugen - Unzulässige Müllablagerung

Bad Segeberg (ots)

Am Mittwoch (04.08.2021) wurde gegen 14.30 Uhr in der Straße Große Twiete im Einmündungsbereich zu einem Waldweg eine Ansammlung an illegal abgelagerter Dämmwolle festgestellt.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Umgangs mit Abfällen (§ 326 StGB) aufgenommen und fragt nun, wer in dem tatrelevanten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dieser Tat gemacht hat.

Zeugen werden gebeten, ihre Wahrnehmungen dem Ermittlungsdienst Umwelt beim Polizei- Autobahn- und Bezirksrevier Elmshorn unter der Telefonnummer 04121 / 40920 mitzuteilen.

