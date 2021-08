Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt

Wohnungseinbruchdiebstahl in der Ulzburger Straße - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Sonntag (08.08.2021) ist es in der Ulzburger Straße zu einem Einbruch in ein Mehrparteienhaus gekommen.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen schlugen Unbekannte morgens gegen 02.40 Uhr die Scheibe der Hauseingangstür der betroffenen Wohnung ein, um so diese öffnen zu können und entwendeten von einem Stuhl im Flur eine Schachtel Zigaretten. Anschließend flüchteten die unbekannten Täter.

Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatortes bemerkt haben.

Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 040-528060 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell