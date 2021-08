Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Zeugen nach Einbrüchen in Garagen gesucht

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (08.08.2021) ist es in der Genaraloberst-Beck-Straße zum Einbruchsversuch in drei Garagen gekommen, zu denen die Polizei um Zeugenhinweise bittet.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen öffnete Unbekannte die Garagen gewaltsam.

Bislang ließ sich nicht feststellen, dass etwas gestohlen wurde.

Die Ermittler des Polizeireviers Pinneberg bitten um sachdienliche Hinweise unter 04101 2020.

