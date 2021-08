Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Einbruch in Bankfiliale

Bad Segeberg (ots)

Am Wochenende ist es in der Rathausallee in Norderstedt zum Einbruch in die dortige Bankfiliale der Haspa gekommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen drangen Unbekannte nach Geschäftsschluss am Freitagnachmittag und Sonntagmittag (08.08.2021) gewaltsam in die Filiale ein.

Ein Mitarbeiter stellte den Einbruch am Sonntagnachmittag fest und informierte die Polizei.

Polizeibeamte nahmen eine Strafanzeige auf und beschlagnahmten den Tatort.

Zum Diebesgut können derzeit noch keine näheren Angaben gemacht werden.

Montagmorgen (09.08.2021) kam es im selben Gebäude aus bislang unbekannter Ursache zu einem Brand, der gegen 07:30 Uhr gemeldet wurde.

Ob ein Zusammenhang zu dem vorherigen Einbruch besteht, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizei Norderstedt.

Die Ermittler bitten um sachdienliche Hinweise über verdächtige Personen oder Fahrzeuge zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen im Bereich des Tatortes unter 040 52806-0.

