Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei überwacht Schulweg

Kaiserslautern (ots)

Unübersichtlich war die Verkehrslage am Mittwochmorgen vor der Geschwister-Scholl-Schule. Polizeibeamte überwachten vor Schulbeginn den Verkehr in der Schreberstraße. Viele Schülerinnen und Schüler wurden mit dem "Elterntaxi" zur Schule gebracht. Offensichtlich hatten es einige Eltern auch recht eilig, ihre Kinder vor der Schule abzusetzen. Für Schülerinnen und Schüler kann es dabei schnell zu gefährlichen Verkehrssituationen kommen, weshalb die Ordnungshüter zahlreiche Gespräche mit Eltern führten. Die Polizei kündigt an, die Überwachung fortzusetzen. |erf

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell