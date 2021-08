Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Widerstand geleistet; Einbrüche; Verkehrsunfall; Tabak und Bargeld geraubt; Aufsitzrasenmäher gestohlen; Brand von Schneidemaschine

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Bei Kontrolle Widerstand geleistet

Unter anderem wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt das Polizeirevier Esslingen gegen einen 20-Jährigen, der am Sonntagnachmittag vor einer Personenkontrolle geflüchtet ist. Eine Streifenwagenbesatzung wollte den jungen Mann und mehrere Begleiter kurz nach 17 Uhr in der Seracher Straße kontrollieren. Dabei flüchtete der 20-Jährige zu Fuß in Richtung Burg. Auf Aufforderungen anzuhalten reagierte der Flüchtende nicht. Als er festgehalten werden sollte, stürzten er und ein Polizeibeamter zu Boden. Aufgrund der hierbei erlittenen Verletzungen konnte der Beamte seinen Dienst nicht fortsetzen. Der 20-Jährige, der nochmals versuchte zu flüchten, konnte schließlich von weiteren Einsatzkräften gestellt und vorläufig festgenommen werden. Wie sich herausstellte, hatte er auf seiner Flucht ein verbotenes Messer weggeworfen. Er wird daher auch wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz zur Anzeige gebracht. (rn)

Plochingen (ES): In Wohnung eingebrochen

Auf Schmuck hatte es ein Unbekannter abgesehen, der am Montag, am helllichten Tag in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Ulmer Straße eingebrochen ist. Zwischen 7.50 Uhr und elf Uhr verschaffte sich der Einbrecher gewaltsam über die Haustüre Zutritt zum Gebäude und brach nachfolgend eine Wohnungstüre auf. Dort durchsuchte er in mehreren Räumen die Schränke und Schubladen nach Wertvollem. Ersten Ermittlungen zufolge fielen ihm dabei diverse Schmuckstücke von noch nicht bekanntem Wert in die Hände. Mit seiner Beute machte er sich anschließend unerkannt aus dem Staub. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Der Polizeiposten Plochingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Nürtingen (ES): Wer hatte Grün? (Zeugenaufruf)

Die Verkehrspolizei Esslingen sucht unter Telefon 0711/3990-420 nach Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Montagvormittag in Oberensingen beide Beteiligte leicht verletzt wurden. Eine 44-Jährige war gegen 9.20 Uhr mit ihrem 1er BMW von der Grötzinger Straße herkommend nach links auf die Stuttgarter Straße in Richtung Wolfschlugen abgebogen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem Volvo eines 33 Jahre alten Mannes, der bergab in Richtung Ortsmitte unterwegs war. Der Aufprall war so heftig, dass sich beide Beteiligten leichte Verletzungen zuzogen. Zudem waren die Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 25.000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher ist bislang unbekannt, da sowohl die BMW-Fahrerin als auch der Volvo-Lenker angaben, bei Grün über die Ampel gefahren zu sein. (ms)

Tübingen (TÜ): Tabak und Bargeld geraubt (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Vorfall, der sich am frühen Sonntagmorgen im Bereich des Fußweges vom Alten Botanischen Garten in Richtung Rümelinstraße ereignet haben soll, sucht das Kriminalkommissariat Tübingen. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge waren zwei 23 und 24 Jahre alten Männer gegen vier Uhr zu Fuß auf dem Weg vom Alten Botanischen Garten in Richtung Rümelinstraße unterwegs, als ihnen drei Unbekannte entgegenkamen. Von dem Trio sollen die beiden zunächst in ein Gespräch verwickelt und dann mit einer abgebrochenen Glasflasche bedroht worden sein. Nachfolgend soll einer der Unbekannten dem 23-Jährigen einen Beutel Tabak aus der Jacke und ein weiterer dem Älteren Geld aus der Geldbörse geraubt haben, bevor das Trio in Richtung Unikliniken Tal die Flucht ergriff. Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen des Vorfalls und nach Hinweisen zu den Unbekannten. Alle drei sollen einen dunklen Teint gehabt haben. Einer von ihnen wird als 20 bis 25 Jahre alt, 175 bis 180 cm groß und schlank beschrieben. Er hatte kurze, schwarze Haare, braune Augen und markante, buschige Augenbrauen. Er war bekleidet mit einer schwarzen, kurzen Stoffhose und einem hellblauen Pullover. Von seinen in etwa gleichaltrigen Komplizen liegt keine nähere Beschreibung vor. Hinweise nimmt die Polizei Tübingen unter der Telefonnummer 07071/972-8660 entgegen. (cw)

Starzach (TÜ): In Hütte eines Kindergartens eingebrochen

Im Laufe des Wochenendes ist in eine Blechhütte auf dem Gelände eines Kindergartens in der Pfarrgasse in Bierlingen eingebrochen worden. In der Zeit von Freitag, 14.30 Uhr, bis Montag, kurz vor sieben Uhr, öffnete ein bislang unbekannter Täter mit brachialer Gewalt die Tür der Hütte. Im Anschluss zog er die Spielfahrzeuge der Kinder ins Freie. Ersten Erkenntnissen nach wurde nichts entwendet. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Der Polizeiposten Bodelshausen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Schömberg (ZAK): Aufsitzrasenmäher gestohlen (Zeugenaufruf)

Ein Aufsitzrasenmäher der Marke Husqvarna mit einem Knicklenker ist im Laufe des Wochenendes vom Gelände einer Kläranlage in der Straße Stöcken in Schömberg gestohlen worden. Ein bislang unbekannter Täter trennte in der Zeit von Freitag, 14.30 Uhr, bis Montag, acht Uhr, mit einem Seitenschneider die Umzäunung des Geländes der Kläranlage auf. Im Anschluss drang er in eine Garage ein und schob einen Anhänger, auf dem sich der Mäher befand, ins Freie. Danach wurde der Rasenmäher abgeladen und damit davongefahren. Der Polizeiposten Schömberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07427/940030 um sachdienliche Hinweise. (ms)

Balingen (ZAK): Maschine in Brand geraten

Der Brand an einer Maschine in einer Firma in der Hölzlestraße hat am Montagmittag die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in Engstlatt auf den Plan gerufen. Kurz vor zwölf Uhr war aus noch unbekannter Ursache der Filter der Laser-Schneidemaschine in Brand geraten und hatte stark geraucht. Alle Mitarbeiter verließen daraufhin das Gebäude, sodass niemand verletzt wurde. Die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften angerückt war, löschte die Flammen. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere zehntausend Euro belaufen. (rn)

