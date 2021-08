Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle - teils mit Verletzten; Einbruch in Firma

Reutlingen (ots)

Dettingen/Erms (RT): In die Leitplanken gekracht

Nur noch Schrottwert dürfte der Wagen eines 19-Jährigen haben, der am Sonntagmorgen auf der B 28 kurz vor der Bleiche in die Leitplanken gekracht ist. Der Fahranfänger war gegen 8.45 Uhr mit seinem Ford Fiesta auf der Bundesstraße von Metzingen in Richtung Bad Urach unterwegs. Weil er seine Geschwindigkeit nicht den Wetterverhältnissen angepasst hatte und deutlich zu schnell unterwegs war, kam er mit seinem Ford im Verlauf einer Linkskurve auf der regennassen Fahrbahn zu weit nach rechts. Beim Versuch Gegenzulenken verlor er die Kontrolle über seinen Wagen, geriet ins Schleudern und knallte in die Leitplanken, bevor sein Wagen wieder auf der Fahrbahn zum Stehen kam. Der Fahrer und seine 17-jährige Beifahrerin blieben zum Glück unverletzt. Sein Fiesta, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro entstanden war, musste von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden. Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen und den aufwändigen Reinigungsarbeiten musste die Bundesstraße bis etwa elf Uhr komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. (cw)

Neuhausen/Filder (ES): In Firma eingebrochen

In eine Firma in der Schurwaldstraße ist ein Unbekannter über das vergangene Wochenende eingebrochen. Zwischen Samstag, zwölf Uhr, und Montag, sechs Uhr, verschaffte sich der Einbrecher über ein Fenster gewaltsam Zutritt zur Firma. Bei seiner Suche nach Stehlenswertem durchsuchte er ein Büro und brach dort das Mobiliar auf. Was gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Neuhausen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Rollerfahrer gestürzt

Schwer gestürzt ist ein Rollerfahrer am Sonntagabend auf L 1208 zwischen Echterdingen und der Seebruckenmühle. Der 32-Jährige war gegen 19.40 Uhr mit seinem Honda-Roller auf der Landesstraße von Echterdingen herkommend unterwegs. Am Ende einer leichten Linkskurve kam er auf der regennassen Fahrbahn ins Rutschen und stürzte. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er nachfolgend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Sein Roller, an dem ein Sachschaden von geschätzten 1.500 Euro entstanden war, wurde von einem Abschleppdienst geborgen. (cw)

Tübingen (TÜ): Radfahrer nach Sturz in Klinik eingeliefert

Ein gestürzter Radfahrer ist am frühen Sonntagmorgen in eine Klinik eingeliefert worden. Der 48-Jährige war kurz nach 3.30 Uhr in der Tübinger Südstadt auf der Liegnitzer Straße mit seinem Fahrrad in Richtung Galgenbergstraße unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Rad und stürzte auf die Fahrbahn. Anwohner bekamen den Unfall mit, kümmerten sich um den Verunglückten und verständigten den Rettungsdienst. Der 48-Jährige zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er im Krankenhaus stationär aufgenommen werden musste. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Mann unter alkoholischer Beeinflussung stand. Ein Test ergab ein vorläufiges Ergebnis von über 1,5 Promille. Der Radfahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen. (ms)

Mössingen (TÜ): Von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt

In einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und dabei leicht verletzt worden ist ein 22-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend auf der L 385. Der junge Mann war gegen 18.30 Uhr mit seinem BMW auf der Landesstraße von Melchingen in Richtung Talheim unterwegs. Dabei kam er im Auslauf einer Rechtskurve aus noch unbekannter Ursache mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab. Der BMW kippte daraufhin zur Seite und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Rettungsdienst brachte den 22-Jährigen anschließend zur ambulanten Behandlung in eine Klinik. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro. Der BMW musste abgeschleppt werden. Auch die Feuerwehr und die Straßenmeisterei waren zur Unfallstelle ausgerückt. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Reinigungsarbeiten musste die L 385 bis etwa 21 Uhr voll gesperrt werden. (rn)

Albstadt (ZAK): Rollerfahrer gestürzt

Mit leichten Verletzungen ist ein Rollerfahrer nach einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag auf der L 360 vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden. Der 27-Jährige war gegen 11.35 Uhr mit seinem Roller auf der Landesstraße von Onstmettingen in Richtung Thanheim unterwegs. In einer Linkskurve rutschte offenbar das Hinterrad des Zweirads weg und der 27-Jährige stürzte zu Boden. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde er vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Sein Roller musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Auch die Feuerwehr war wegen ausgelaufener Betriebsmittel mit drei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt. (rn)

