Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Blitzeinschlag, Verkehrsunfälle, Strohballen in Brand

Reutlingen (ots)

Nach Unfall leicht verletzt

Am Samstagabend ist es in Reutlingen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 18.45 Uhr befuhr ein 55-jähriger Fahrer eines Renault mit seiner 45-jährigen Beifahrerin die Silberburgstraße in Fahrtrichtung Stuttgarter Straße. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens musste er sein Fahrzeug abbremsen. Dies erkannte eine nachfolgende 25-jährige Fahrerin eines VW Golf zu spät und fuhr auf den Renault auf. Der Renault-Fahrer und seine Beifahrerin zogen sich leichte Verletzungen zu, welche vor Ort nicht behandlungsbedürftig waren. An den beiden PKW entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 2.000 Euro.

Metzingen (RT): Blitzeinschlag

Am Freitagabend, um 19.15 Uhr, ist es in der Römerstraße zu einem Blitzeinschlag in ein Wohnhaus gekommen. Beim Eintreffen der Rettungskräfte konnten alle Bewohner bereits außerhalb des Gefahrenbereichs angetroffen werden. Im Bereich des Dachstuhls konnte eine Rauchentwicklung festgestellt werden. Nach den bisherigen Erkenntnissen schlug ein Blitz in die sich auf dem Dach befindliche Antenne ein, gelangte so in den Dachstuhl und in weitere Gebäudeteile. Im Haus wurde die Elektrik beschädigt und in den Wänden kam es zu kleineren Brandstellen. Die Feuerwehr Metzingen war mit elf Fahrzeugen und 53 Einsatzkräften, das Rote Kreuz mit sechs Fahrzeugen und elf Einsatzkräften vor Ort. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 80.000 - 100.000 Euro.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Brand mehrerer Heuballen auf dem Gelände des Flughafens Stuttgart

Durch eine Streifenwagenbesatzung des Polizeirevier Flughafen sind am Samstag, gegen 02.20 Uhr, im Bereich des Landekopf West fünf brennende Heuballen festgestellt worden. Die hinzugerufene Flughafenfeuerwehr kam mit 3 Fahrzeugen und 8 Personen vor Ort und begann sofort mit den Löscharbeiten, wobei der Brand erst gegen 04.10 Uhr gänzlich gelöscht war. Es stellte sich im Nachhinein heraus, dass bereits gegen 01.15 Uhr ein Brandgeruch im Bereich des Flughafens wahrgenommen wurde, welcher jedoch zu diesem Zeitpunkt nicht verifiziert werden konnte. Die Brandursache konnte bislang nicht geklärt werden. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bezifferbar.

Lenningen (ES): Schwere Verletzungen nach Fahrradsturz

Am Freitag, gegen 16.50 Uhr, ist ein 56-jähriger Fahrradfahrer auf der Landesstraße 1212, zwischen Schopfloch und der Bundesstraße B465, alleinbeteiligt zu Fall gekommen. Er zog sich hierbei so schwere Verletzungen zu, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert werden musste. Am Fahrrad ist ein Sachschaden in Höhe von 50 Euro entstanden.

