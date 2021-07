Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Pkw überschlägt sich

Reutlingen (ots)

Albstadt-Ebingen (ZAK): Übermäßiger Alkoholkonsum dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am späten Freitagabend im Ortsteil Ebingen am Kreisverkehr Lautlinger Straße/Silberdistelstraße ereignet hat. Der 29-jährige Lenker eines Peugeot fuhr ortsauswärts auf der Lautlinger Straße, als er gegen 23.45 Uhr den Kreisverkehr offenbar zu spät erkannte und geradewegs in diesen hineinfuhr. In Folge dessen überschlug sich der Pkw und kam auf dem Dach zum Liegen. Hierbei wurde der 29-Jährige in seinem Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden. Im Anschluss brachte der Rettungsdienst den schwerverletzten Fahrer in ein Krankenhaus. Am Peugeot entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 7.000 Euro, außerdem wurde ein Verkehrszeichen beschädigt. Da sich bei der Unfallaufnahme Anhaltspunkte für eine alkoholische Beeinflussung ergaben, musste der 29-Jährige eine Blutprobe über sich ergehen lassen und seinen Führerschein abgeben.

