Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Betrunken vom E-Scooter gefallen

Ulm (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 03.30 Uhr, fuhr ein stark Betrunkener mit einem E-Scooter auf dem Verbindungsweg neben der L283 in Richtung Reute. Aufgrund seiner Alkoholisierung stürzte der 19-Jährige und erlitt Schürfwunden und Prellungen. Während der Unfallaufnahme konnte er nicht verbergen, dass er über 2 Promille Alkohol im Blut hatte. Bei ihm wurde eine Blutprobe erhoben. Die Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr führt das Polizeirevier Biberach. ++++++++++++++++++++ 1421157 Polizeiführer vom Dienst (WE) Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell