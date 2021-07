ZOLL-E: Drogenschmuggler festgenommen - - 2 Personen in Haft - über 14 kg Haschisch, fast 2 kg Kokain und über 70.000 EUR sicher-gestellt

Zollfahndungsamt Essen

Essen / Kleve / Köln (ots)

Essen / Kleve / Köln In den frühen Morgenstunden des 24. Juli 2021 kontrollierten Kräfte der Bundespoli-zeiinspektion Kleve auf der Bundesautobahn 57 ein aus den Niederlanden kommen-des Fahrzeug, besetzt mit zwei Personen. Bei der Kontrolle entdeckten sie ein profes-sionelles Versteck mit 11,8 kg Haschisch und über 60.000 Euro Bargeld, davon über 2.000 Euro in der Hosentasche des Fahrers. Bei der Beifahrerin wurde zudem ein ge-fälschter slowenischer Führerschein gefunden. Der deutsche Fahrer und die marok-kanische Beifahrerin wurden festgenommen, sowie das Rauschgift und Bargeld si-chergestellt. Das Zollfahndungsamt Essen übernahm noch in den Morgenstunden die weiteren Ermittlungen und durchsuchte daraufhin im Auftrag der Staatsanwaltschaft Kleve die Wohnungen der beiden Tatverdächtigen in Köln. In der Wohnung der 30-Jährigen wurden elektronische Beweismittel und eine unbekannte Substanz sichergestellt. Bei dem 43-jährigen Fahrzeugführer wurden durch die Kräfte des Zollfahndungsamtes Essen weitere 2,2 kg Haschisch, 1,8 kg Kokain, 145 g einer kristallinen Substanz so-wie über 9.000 Euro und 3.000 Dirham Bargeld und elektronische Beweismittel si-chergestellt. Auch gegen die Ehefrau des 43-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Ver-dachtes des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz (Besitz) eingeleitet. Die beiden festgenommen Tatverdächtigen wurden am 25. Juli 2021 dem Ermittlungs-richter des Amtsgerichtes Kleve vorgeführt, der gegen Beide Untersuchungshaft an-ordnete. Die Ermittlungen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Kleve dauern an. "Der Straßenverkaufswert der sichergestellten Drogen beläuft sich auf über 250.000 Eu-ro", so Heike Sennewald, Sprecherin des Zollfahndungsamtes Essen.

Original-Content von: Zollfahndungsamt Essen, übermittelt durch news aktuell