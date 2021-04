Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Schwesing: Einbruch in einen Gärtnereibetrieb - Zeugen gesucht!

Schwesing (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (15.04.21) in eine Gartenbaufirma an der B 200 in Schwesing ein. Sie hebelten eine Tür auf und entwendeten aus dem Büro einen Tresor mit Bargeld und Dokumenten.

Der Einbruch dürfte die Bewegungsmelder ausgelöst haben, so dass die Gebäudevorderseite in der Nacht zu ungewohnter Zeit kurzzeitig hell erleuchtet gewesen sein dürfte.

Verkehrsteilnehmer, die das helle Gebäude zwischen Husum und Engelsburg gesehen haben sowie weitere Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Husum (Tel.: 04841 - 830 0) zu melden.

