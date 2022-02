Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche in Winterberg und Meschede

Hochsauerlandkreis (ots)

Winterberg:

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in der Straße "Kappe" in einen Hotelbetrieb eingebrochen. Wie die unbekannten Täter in das Objekt gelangen konnten, ist noch unklar. Im Hotel wurde dann das Bargeld aus der Kasse und den Kellner-Portemonnaies entnommen. Die Unbekannten hebelten noch einen Automaten im Hotel auf entwendeten auch dort das Bargeld. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Winterberg unter der 02981 / 90 200. Meschede: Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in den Baufhof der Stadt Meschede ein. Dazu hebelte sie die Tür zu einer Werkstatt auf und gelangten so in das Gebäude. In der Werkstatt durchsuchten sie mehrere Räume. Zum Diebesgut können noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200. Meschede: Unbekannte hebelten im Zeitraum von Mittwoch, 19.00 Uhr bis Donnerstag, 10:00 Uhr einen Zigarettenautomaten auf. Der Automat steht vor einem Imbiss auf der Enster Straße. Wie hoch der Schaden am Automaten ist und wie viele Zigaretten und wie viel Bargeld entwendet wurden, ist noch unbekannt

