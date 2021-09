Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 07.09.2021

Verhaftung nach Verkehrskontrolle

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf der Straße Am Schlagbaum in CLZ wurde am Montagabend festgestellt, dass ein 37jähriger Mann aus Polen ohne gültige Fahrerlaubnis und mit einem nicht versicherten Pkw unterwegs war. Zudem bestand gegen den Mann ein Haftbefehl. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und der Mann einer JVA übergeben.

Erregung öffentlichen Ärgernisses

Am Montagnachmittag wurde ein kopulierendes Pärchen am Ufer des Unteren Eschenbacher Teiches gemeldet. Der Mann und die Frau ließen sich auch nach Ansprache von Spaziergängern nicht stören, sondern bepöbelten diese auch noch. Da sich in unmittelbarer Nähe auch mehrere Jugendliche aufhielten, wurde die Polizei verständigt. Die Personalien der Akteure wurden festgestellt und eine Strafanzeige gefertigt.

