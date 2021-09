Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 07.09.21

Verkehrsunfall - Schadenshöhe 2000,- Euro

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß am 05.09.21, in der Zeit von 09.00h bis 11.00h, in der Hauptstraße in Herrhausen vermutlich beim Wenden gegen den vor dem Haus ordnungsgemäß geparkten Pkw einer 35jährigen Frau aus Seesen. Am Pkw entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Sachdienliche Hinweise bitte an das PK Seesen (T. : 9440).

Illegale Müllentsorgung

Nach einem Hinweis stellten die eingesetzten Polizeibeamten am 06.09.21, 07.20h, eine illegale Müllablagerung in der Feldmark in Hahausen an der dortigen Biogasanlage fest. In den Abfällen konnten Hinweise auf einen Verursacher aufgefunden werden. Ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren wurde eingeleitet. Sachdienliche Hinweise bitte an das PK Seesen (Tel:: 05381/9440).

Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Eine 32jährige Frau aus Seesen führte am 06.09.21, gegen 10.05 h, einen Elektro-Scooter in der Jacobsonstraße in Seesen. Bei einer Kontrolle wurde durch die eingesetzten Polizeibeamten festgestellt, dass das Fahrzeug nicht versichert war. Der 52jährige Halter aus Lutter des Elektro-Scooters duldete die Fahrt. Somit wurden 2 Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person und Sachschaden - Schadenshöhe ca. 7500,-Euro

Am 06.09.21, 11.22 Uhr, befuhr ein 38jähriger Mann aus Salzgitter mit seinem Klein-Lkw die K 66 in Richtung der K 58. Dort übersah er beim Einbiegen einen 44jährigen Mann aus Seesen, welcher mit seinem Pkw die K 58 aus Richtung Bilderlahe in Richtung Rhüden befuhr. Beim Versuch auszuweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, überfuhr der Pkw-Fahrer ein dortiges Verkehrszeichen und touchierte einen Baum. Dabei wurde die Beifahrerin leicht verletzt. Es entstand Sachschaden.

Sonstige Sachbeschädigung in 2 Fällen - Gesamtschaden 700,- Euro

Unbekannte Täter dringen durch einen Kellerschacht in der Zeit vom 11.08.21, 16.00h, bis 05.09.21, 15.00h, in das Haupt- und das Nebengebäude des ehemaligen Krankenhauses Seesen an der Lautenthaler Str. ein. Dabei beschädigen sie diverse Fensterscheiben und Türen. Weiterhin wurden diverse Fenster geöffnet. Es wurde offensichtlich nichts entwendet. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Sachdienliche Hinweise bitte an das PK Seesen (Tel.: 9440).

Pkw-Aufbruch - Schadenshöhe 1215,- Euro

Am 05.09.21, brachen UT in der Zeit von 16.30h bis 18.30h den auf einem Waldweg in der Alt Wallmodener Feldmark geparkten Pkw einer 60jährigen Frau aus Salzgitter auf. Aus dem Pkw wurde eine Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Papieren der Frau sowie ein Navigationsgerät entwendet. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Sachdienliche Hinweise bitte an das PK Seesen (Tel.: 05381/9440).

