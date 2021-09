Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebeitrag der PSt Vienenburg vom 06.09.2021

Goslar (ots)

Ort: K 34, Vienenburg Rtg. A 369 (Auffahrt Vienenburg Süd) Zeit: 06.09.2021, 12.02 h

Eine 21 jährige Vienenburgerin befuhr mit ihrem Pkw VW die K 34 in Richtung Autobahn. Etwa 300 Meter vor dem Auffahrbereich der Autobahn überholte sie zwei Radfahrer. Plötzlich geriet das Fahrzeug ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und durchfuhr einen Graben. Hierbei überschlug sich das Fahrzeug und kam auf den Rädern auf einem Acker zum Stehen. Die Fahrzeugführerin wurde vom Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Behandlung mit dem Rettungshubschrauber in das Uni-Klinikum Göttingen geflogen. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Da vorab gemeldet wurde, dass die Fahrzeugführerin im Fahrzeug eingeklemmt war, war die Feuerwehr Vienenburg mit 22 Kameraden und vier Fahrzeugen vor Ort. Diese unterstützten dann den Rettungsdienst und die Polizei bei den weiteren Maßnahmen.

