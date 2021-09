Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 06.09.21

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht mit leichtem Personenschaden

Am 05.09.21, gegen 12.30 Uhr, wollte 54jähriger Mann aus Seesen mit seinem Pkw aus einer Parklücke ausparken. Dabei touchierte er das rechte Ellbogengelenk eines 31jährigen Fußgängers aus Seesen. Dieser verletzte sich dadurch leicht. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Evtl. Zeugenhinweise bitte an das PK Seesen (T.: 9440).

Verkehrsunfall mit Sachschaden- Schadenshöhe ca. 2000,- Euro

Ein 29jähriger Mann aus Seesen befuhr mit seinem Pkw das Markthaus in Seesen. Beim Fahren von der Ebene 4 zur Ebene 3 übersah er zunächst einen von links kommenden unbekannten Radfahrer und wich nach rechts aus. Dadurch kollidierte er mit einer stählernen Parkplatzbegrenzung. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000,- Euro.

i.a.

Knackstedt, POK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell