POL-GS: Motorradkontrolleinsatz in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Goslar und dem TÜV-Nord - "Sicher durch den Harz"

Goslar (ots)

Bei spätsommerlichem Wetter führte die Polizeiinspektion Goslar mit Unterstützung des TÜV Nord, des Landkreises Goslar und einem Geschwindigkeitsmesswagen der Autobahnpolizei Braunschweig am vergangenen Sonntag eine Motorradkontrolle im Rahmen der Kooperation "Sicher durch den Harz" durch. Das tagestouristische Fahrzeug- und insbesondere das Motorradaufkommen war hoch.

Mit drei Geschwindigkeitsmesswagen und einer mit Geschwindigkeitsmessung kombinierten Standkontrolle auf den Strecken B 242, zwischen Clausthal-Zellerfeld und Sonnenberg, B 498, zwischen Dammhaus und Altenau und der B 4 zwischen Braunlage und Hohegeiß wurde ein großer Teil der Strecken im Oberharz abgedeckt.

Bei der Standkontrolle wurde die Polizei Goslar durch einen Mitarbeiter des TüV-Nord unterstützt. Im Zuge der gesamten Kontrollen fielen 124 Verkehrsteilnehmer /-innen (102 davon Motorradfahrer/-innen) wegen Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf. Drei der Verkehrsteilnehmer/-innen waren so schnell, dass ein Fahrverbot auf sie zukommen wird. Der schnellste Motorradfahrer hatte die zulässige Geschwindigkeit um 82 km/h überschritten, so dass er bei erlaubten 80 km/h mit 162 mehr als doppelt so schnell unterwegs war. Auf diesen Motorradfahrer wird ein Bußgeld in Höhe von 600 EUR und ein dreimonatiges Fahrverbot zukommen. 52 Verstöße gegen Bauartveränderungen wurden festgestellt. Hierunter zählen Kennzeichenverstöße, Beleuchtungsmängel oder An- und/oder Umbauten an Fahrzeugen. In einem Fall fiel mangelhafte Bereifung und in zwei weiteren Fällen eine unzulässige Abgasanlage auf. Weiterhin wurden 5 Verstöße gegen andere Vorschriften der StVO festgestellt.

Im Rahmen der Kontrolle fertigten die Polizeikräfte 25 Mängelmeldungen, die die betroffenen Motorradfahrer/-innen auffordern, einen rechtskonformen Zustand am Motorrad wiederherzustellen.

Die Motorradkontrolle wurde durch ein Kamerateam begleitet. Ein drei Minuten andauernder Beitrag wurde am Sonntagabend bereits ausgestrahlt.

