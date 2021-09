Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 05.09.2021

Goslar (ots)

Verkehrsunfall

Am Samstag, 04.09.2021, gegen 16.55 Uhr, beabsichtigte ein 67-jähriger Fahrzeugführer aus Richtung der Ortschaft Hahausen kommend auf die B 82 aufzufahren. Im Einmündungsbereich K 69 / B 82 missachtete der Fahrzeugführer einen 61-jährigen Fahrzeugführer, welcher die B 82 aus Richtung Goslar in Richtung Rhüden befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 20.000,00 Euro. Insgesamt wurden drei Fahrzeuginsassen zunächst leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht.

