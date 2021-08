Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen - An Auto hängen geblieben

Ins Krankenhaus kam am Donnerstag eine Radlerin nach einem Unfall in Giengen.

Ulm (ots)

Die 77-Jährige fuhr in der Reutlinger Straße. Gegen 19.30 Uhr bog sie nach rechts in die Tübinger Straße ein. Wenige Meter später fuhr sie zu dicht an einem geparkten Auto vorbei und blieb mit ihrem Pedal hängen. Dabei stürzte sie von ihrem Fahrrad. Mit schwereren Verletzungen kam sie in ein Krankenhaus. Den Schaden an dem Renault schätzt die Polizei auf etwa 1.000 Euro.

Wer an Fahrzeugen vorbeifährt, muss ausreichenden Abstand halten, um niemanden zu gefährden. Auch das schafft Sicherheit. Damit alle sicher ankommen.

+++++++ 1556415

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell