Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Streit eskaliert

Zwei Männer gingen am Freitag in Heidenheim aufeinander los.

Ulm (ots)

Zeugen meldeten der Polizei gegen 2.45 Uhr eine Auseinandersetzung in der Pfauenstraße. Mehrere Polizeistreifen rückten an. Ersten Erkenntnissen der Polizei waren ein 29-Jähriger und ein 37-Jähriger in Streit geraten. Dieser Streit endete in einer körperlichen Auseinandersetzung und die beiden Männer schlugen aufeinander ein. Beide Männer erlitten Verletzungen. Der 37-Jährige kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Beide Männer waren betrunken. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

+++++++ 1557205

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell