Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der PI Goslar vom Freitag, 03.09.21, 15:00 Uhr bis Samstag, 04.09.21 12:00 Uhr

Goslar (ots)

Parkunfall

Im Bereich der Rammelsberger Str. in Goslar ereignete sich gestern gegen 18 Uhr ein Parkunfall. Dabei stieß ein 29- jähriger Fahrer aus Göttingen mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten Pkw aus Goslar. Hierdurch entstand am geparkten PKW ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

Farbschmiererei in der Innenstadt

In der Tatzeit vom Freitag, dem 03.09.21, 19:30 bis Samstag, den 04.09.21, 07:30 Uhr wurde eine Farbschmiererei an einer Mauer im Bereich des Museumsufers / Klapperhagen in Goslar verursacht. Hierdurch entstand Sachschaden Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Goslar unter Telefonnummer 05321-339-0 in Verbindung zu setzten.

Dankenbring, PHK

