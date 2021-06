Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Samstag, 12. Juni 2021

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Autokorso nach EM-Eröffnungsspiel - Offenbach

Nach dem Sieg der italienischen Mannschaft im EM-Eröffnungsspiel trafen sich am Freitag, gegen 23.30 Uhr, zirka 50 Fußballfans am Offenbacher Marktplatz, um das Ergebnis dort zu feiern. Es fuhren auch ungefähr 30 Autos und Motorräder dort hupend umher, die von den Jubelnden begrüßt wurden. Durch die eingesetzten Polizisten wurden die Fahrzeuge nach einer kurzen Toleranzphase aus der Innenstadt abgeleitet, so dass sich der Autokorso auflöste und die Fußballanhänger den Marktplatz wieder verließen. Nach ungefähr 30 Minuten kehrte wieder Ruhe ein, die gesamte Feier verlief friedlich und ohne Schäden.

Bereich Main-Kinzig

Die Autobahnpolizei berichtet:

