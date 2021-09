Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 04.09.21

Zwei Verkehrsunfälle mit Personenschäden ereigneten sich am Freitag in Clausthal-Zellerfeld. Gegen 15 Uhr befuhr ein 56jähriger Mann aus Clausthal-Zellerfeld mit seinem Pkw die Goslarsche Str. in Ri. Goslar und wollte kurz vor dem Ortsausgang nach links zu einem Supermarkt abbiegen. Dabei übersah er einen 18jährigen Kradfahrer aus Wolfsburg, der aus Ri. Goslar kam. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Kradfahrer schwer verletzt wurde. Der Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.

Gegen 19:30 Uhr geriet eine 78jährige Frau aus Osterode mit ihrem Pkw, vermutlich aufgrund körperlicher Mängel, auf der Telemannstr. in den Gegenverkehr, wo sie mit dem Pkw eines 76jährigen Mannes aus Clausthal-Zellerfeld frontal zusammenstieß. Der Mann wurde dabei leicht verletzt. Der entstanden Sachschaden wird auf 16.000 Euro geschätzt.

Gegen Mitternacht wurden zwei lärmende und alkoholisierte Männer auf der Bornhardtstr. gemeldet. Die Männer gerieten mit einer anderen Personengruppe in Streit. Die eingesetzten Polizeibeamten sprachen den 35 und 38 Jahre alten Männern aus Aurich einen Platzverweis aus. Da diesem nicht Folge geleistet wurde, kamen beide Männer zur Durchsetzung des Platzverweises in Gewahrsam. Dabei wurden die Beamten von den Männer beleidigt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

