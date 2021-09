Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der PI Goslar vom Samstag, 04.09.21, 15:00 Uhr bis Samstag, 05.09.21 13:00 Uhr

Zimmerbrand:

Am gestrigen Nachmittag wurde ein Zimmerbrand in einem Mehrparteienhaus in der Wolfenbüttler Straße in Oker gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass lediglich das Essen des 56- jährigen Wohnungsinhaber angebrannt war. Das angebrannte Essen wurde bereits vor dem Eintreffen der Polizei von der Freiwilligen Feuerwehr Goslar / Oker abgelöscht. Der Verursacher und Wohnungsinhaber war erheblich alkoholisiert und wies einen Atemalkoholwert von 3,44 Promille auf.

Weiter erlitt der 56- jährige Goslarer sowie ein angrenzender Nachbar eine leichte Rauchgasvergiftung. Beide musste kurzzeitigt im Krankenhaus Goslar behandelt werden.

Schlägerei in der Innenstadt:

Am gestrigen Samstag, gegen 21:00 Uhr, ereignete sich eine Schlägerei in der Marktstraße in der Goslarer Innenstadt. Zuvor soll es offenbar zu verbalen Streitigkeiten gekommen sein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll ein 39- Jähriger einen 19-jährigen Mann, beide in Goslar wohnhaft, gewürgt haben. Der 19- jährige musste aufgrund der Würgeverletzung im weiterem Verlauf noch im Krankenhaus behandelt werden. Gegen den 39-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Allerdings wurde auch gegen das Opfer ein Strafverfahren wegen Körperverletzung zum Nachteil des 39-jährigem eingeleitet, da dieses ihm mehrere Haarbüschel ausgerissen haben soll. Auch soll der 19- Jährige zuvor einen 66- jährigen Mann aus Lammspringe angespuckt haben. Die genauen Tatumstände sind noch nicht abschließend geklärt, die Polizei Goslar bittet daher Zeugen sich unter Telefonnummer 05321-339 0 in Verbindung zu setzten.

Personenkontrollen der Polizei

Bei durchgeführten Personenkontrollen der Polizei Goslar rundum den Bahnhof wurden zwei 19 und 20 Jahre alte Heranwachsende überprüft. Bei der Überprüfung wurde ein verbotenes Messer sowie der Besitz von illegalen Drogen festgestellt. Beide Personen, welche in Goslar wohnhaft sind, erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verstöße gegen das Waffen bzw. Betäubungsmittelgesetz.

