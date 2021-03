Polizei Wuppertal

POL-W: RS - Etwa 80 beschädigte Fahrzeuge in Remscheid - Tatverdächtiger festgenommen

Wuppertal (ots)

Remscheid - In den Nächten 28./29.03.2021 und 30./31.03.2021 wurden in der Stockder Straße, der Straße Schüttendelle, der Rosenstraße und der Straße Vieringhausen die Heckscheibenwischer von insgesamt fast 80 Fahrzeuge beschädigt.

Nach einem Zeugenhinweis konnten Polizeibeamte am 31.03.2021, gegen 01:00 Uhr einen polizeibekannten Mann (29) aus Remscheid in Tatortnähe festnehmen. Nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen wurde er in ärztliche Obhut übergeben.

Über die Sachschadenhöhe kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage getroffen werden. (jb)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell