Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Keitum/Sylt - 14-Jähriger Pedelec-Fahrer nach Verkehrsunfall mit Gehirnerschütterung ins Krankenhaus

Keitum/Sylt (ots)

Am späten Donnerstagabend (12.08.21) ereignete sich in Keitum im Gurtstig/Munkmarscher Chaussee ein Verkehrsunfall, bei dem ein 14-jähriger Fahrradfahrer verletzt wurde.

Eine 21-jährige Autofahrerin befuhr mit ihrem Fiat 500 den Gurtstig in Richtung Keitumer Landstraße. Der vorfahrtberechtigte 14-jährige E-Bike-Fahrer befuhr die Munkmarscher Chaussee in Richtung Gurtstig. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem der Fahrradfahrer eine Gehirnerschütterung erlitt. Zwei Anwohner leitsteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Der Junge wurde in die Nordseeklinik verbracht. Offensichtlich war der 14-Jährige ohne Licht und mit dunkler Kleidung unterwegs und wurde durch die Autofahrerin zu spät wahrgenommen. Einen Fahrradhelm trug der Junge nicht. Da zuerst von schlimmeren Kopfverletzungen ausgegangen wurde, musste ein Sachverständiger zur genauen Unfallklärung hinzugezogen werden. Der PKW und das Pedelec wurden sichergestellt. Eventuelle Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04651-70470 zu melden. Vielen Dank!

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell