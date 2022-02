Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Winterberg (ots)

In Neuastenberg kam es in der Nacht von Sonntag auf Montag zu mehreren Einbrüchen. Betroffen sind Gebäude in der Winterberger Straße und der Straße Zur Lenneplätze. Darüber hinaus wurde in der Neuastenberger Straße ebenfalls mehrmals eingebrochen. In verschiedene Büros oder Restaurants drangen hier Täter ein und entwendeten diverse Gegenstände. Täterhinweise liegen nicht vor. Zurzeit sind fünf Einbrüche in Neuastenberg gemeldet worden. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Winterberg unter der 02981 / 90 200.

